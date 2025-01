Donald Trump a annoncé un investissement de 500 milliards de dollars d’ici quatre ans, pour développer l’infrastructure de l’intelligence artificielle aux États-Unis, via une nouvelle entreprise nommée Stargate. Soutenue par SoftBank, Oracle et OpenAI, cette initiative promet de créer 100 000 emplois et de construire des centres de données géants, principalement au Texas. Ce projet vise à maintenir la domination technologique américaine face à la concurrence internationale, notamment la Chine.