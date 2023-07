Dieselgate, une condamnation en Belgique contre le groupe Volkswagen

Le groupe Volkswagen n’est pas au bout de ses peines avec la fameuse affaire du DieselGate. Pour rappel, le groupe avait admis en 2015 avoir équipé 11 millions de moteurs d’un logiciel de trucage au émissions de particules, permettant de vendre des voitures plus polluantes qu’autorisées. Aujourd hui, une décision de la justice est tombée en Belgique en faveur des consommateurs dupés, dont se réjouit Test-Achats.C’est une belle victoire contre le géant de l’automobile. Test achats avait mis la barre très haut, en demandant que les consommateurs soient indemnisés à hauteur de 100% du prix du vehicule, selon le code du droit économique. Le jugement du tribunal de pemière instance mentionne un montant de 5%. Reste à voir comment réagira le groupe VW…Cela concerne plus ou moins 330 000 voitures en Belgique, et la note est salée, on parle d’un milliard d’euros de dédommagements.