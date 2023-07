Des intérêts notionels pour financer la filière alimentaire durable?verte

Comment accélérer la transition verte de tout le secteur alimentaire en Belgique? Telle est la question posée par le bureau d’informations commerciales GraydonCreditsafe, le spécialiste du commerce de détail Gondola et l’économiste Bruno Colmant. Leur étude qui quantifie les enjeux dans ce secteur est une première en Belgique. Car si rien ne se passe, c’est à peu près 50% des sociétés dans la chaine de l’ alimentation qui ne pourront pas financer cette transition durable et qui disparaitront. Mais pour appliquer les critères dits ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, il faudrait près de 4 milliards d’euros au total. Alors comment aller chercher cette somme…sans trop impacter le portefeuille des consommateurs?