De plus en plus d’employeurs veulent un retour obligatoire au bureau

Le télétravail en disgrâce, du moins pour les employeurs. Selon l’un des volets du Guide des Salaires de Robert Half, de plus en plus sont tentés d’augmenter les jours de présence obligatoires au bureau.”On constate que 52 % des employeurs ont aujourd’hui réintroduit le travail obligatoire au bureau et 26 % des employeurs envisagent de le faire aussi à l’avenir. En parallèle, 62 % des employés confirment que le télétravail a un impact positif sur leur concentration et leur focus”, constate Solange Meunier, Directrice chez Robert Half. Une réalité qui impose de trouver un équilibre au risque de perdre de l’attractivité sur le marché de l’emploi.