De nouvelles collaborations dans le secteur de l’eau

D’une pierre deux coups, la ministre de l’environnement signe deux contrats de gestion le même jour. Celui de la SWDE d’abord, celui de la SPGE ensuite. La société wallonne des eaux est le plus grand distributeur d’eau potable de Wallonie, la société publique de gestion de l’eau se charge elle d’assainir les eaux usées. Voilà les deux entreprises publiques poussées à collaborer davantage et à investir plus dans un contexte où les besoins en eau sont plus pressants et la matière première parfois moins disponible.