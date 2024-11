La COP29 a débouché sur un accord jugé largement insuffisant, promettant 300 milliards de dollars par an dès 2035 pour l’action climatique dans les pays en développement, bien en deçà des attentes. Les modalités de financement, mêlant dons, prêts et investissements privés, suscitent frustration et critiques, notamment dans les pays du Sud.