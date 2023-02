2022 aura été un très bonne année pour CFE.Progression du chiffre d’affaire de 3,7% à 1,167 milliard d’euros et un carnet de commande qui atteint un niveau record à 1,7 milliards d’euros. Si les résultats dans ses activités Multitechnique et Promotion immobilière ont baissé, c’est la construction et rénovation qui a boosté le groupe