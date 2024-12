C de Flandre : nouvelle étape vers des panneaux solaires intégrés aux bâtiments

Les panneaux de façade ou autres matériaux de construction intégrant des cellules solaires pourraient contribuer dans une large mesure à notre approvisionnement en énergie à l’avenir. Pour les rendre plus abordables et plus largement applicables, un projet a été mis sur pied par imec et plusieurs entreprises, notamment à Genk, avec le soutien de l’Europe. Il débouche aujourd’hui, entre autres, sur un outil numérique pour le processus de conception et de production, de la table d’architecte à l’usine.