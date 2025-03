Budget défense : une hausse à 2 % du PIB malgré un déficit en hausse

La Belgique prévoit d’augmenter son budget de défense à 2 % du PIB dès cet été, un effort représentant 4,5 milliards d’euros malgré un déficit budgétaire croissant. Le plan Rearm Europe et un possible emprunt européen pourraient alléger la facture, mais les moyens de financement restent flous. L’enjeu est aussi industriel, avec une forte dépendance aux armes américaines.

La Belgique prévoit d’augmenter son budget de la défense à 2 % du PIB dès cet été, soit une dépense supplémentaire de 4,5 milliards d’euros cette année. Une décision qui intervient alors que le déficit budgétaire devrait atteindre 23 milliards d’euros en 2025.

“Totalement irréaliste”

Pour l’économiste Bernard Keppenne, cette ambition est difficilement réalisable : « Aujourd’hui, c’est totalement irréaliste. On se sent obligé de suivre la tendance, mais on sait très bien qu’on n’en aura pas les moyens et qu’on n’aura pas le temps de le mettre en place. »

Le gouvernement mise sur une hausse du taux d’emploi à 80 % pour générer des revenus complémentaires, un objectif jugé inatteignable à court terme : « Il faudra 5 à 10 ans, et encore, c’est peut-être optimiste », souligne Keppenne.

Un emprunt européen de 150 milliards

Le plan Rearm Europe et un emprunt européen de 150 milliards pourraient atténuer l’impact budgétaire, mais la flexibilité accrue des règles budgétaires européennesfavorise davantage les grands pays comme la France ou l’Allemagne. De plus, un autre défi se pose : limiter la dépendance aux armes américaines, qui représentent aujourd’hui 60 % des importations militaires des États européens membres de l’OTAN.

« L’Europe a pris tellement de retard en matière de défense qu’elle ne peut pas répondre à tous les défis à court terme. Si nous n’avons pas les moyens de production nécessaires, nous sommes contraints d’acheter aux États-Unis », explique Keppenne.

Pour financer ces dépenses, le gouvernement envisage de mobiliser l’épargne des Belges via un bon d’État dédié à la défense. Une solution temporaire puisqu’il faudrait rembourser les épargnants à terme.