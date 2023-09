Le BioPark, le pole carolo des sciences du vivant, vient d’accueillir une nouvelle société de biotechnologie, Aboleris pharma, qui compte y développer un traitement prometteur contre les maladies auto-immunes et inflammatoires. La société nantaise d’origine a réussi à lever 27 millions d’euros, la plus importante levée de fonds du secteur biotech wallon pour une société non cotée en 2023. Mais pourquoi s’installer à Charleroi?