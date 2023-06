Le chantier naval Meuse et Sambre, à Andenne en bord de Meuse, n’avait pas survécu aux difficultés liées aux Covid. Le repreneur flamand originaire de Tirlemont veut lui redonner un nouvel élan. Ici, on répare des bateaux fluviaux, et on en construit de nouveaux. Relancer cette activité centenaire, c’est à priori un pari fou mais le projet est mûrement réfléchi.