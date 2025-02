Le Président du MR présente les ministres du mouvement réformateur. La plupart des visages sont nouveaux. Bernard Quintin se charge de la Sécurité, de l’Intérieur et de Beliris ; Mathieu Bihet prend les commandes de l’Énergie ; Éléonore Simonet défend les Classes Moyennes, les Indépendants et les PME. Il était déjà présent dans le Vivaldi, il repart dans l’Arizona. David Clarinval hérite d’un nouveau portefeuille, celui de l’Emploi, de l’Économie et toujours de l’Agriculture.