La Chine se rapprocherait-elle enfin de la Belgique ? Tous les signes vont en tout cas dans ce sensMalgré l’affaire d’espionnage d’un ex député du Vlaams Belang et la politique européenne plus contraignante à l’égard de la Chine. Le Président Xi Jinping a dit vouloir créer davantage de ponts avec l’Europe et la Belgique.