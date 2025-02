C’est LA question que je reçois le plus et qui vaut 1 million d’euros : « quand est-ce le meilleur moment pour investir en Bourse ? »

Vous avez trois options.

Option 1 : La boule de cristal

Dans un monde idéal, nous aimerions pouvoir investir quand la Bourse a chuté de 40%. Pourquoi ? Pour payer beaucoup moins cher et profiter du rebond qui suit. Tout le monde rêve de cette situation, mais personne n’est capable de le faire à mes yeux. Les plus grands gestionnaires restent investis et ne laissent pas leur décision d’investissement être influencée par Madame Irma ou Monsieur Irmo.

Vous le savez peut-être, je suis contre les prévisions boursières. Je pense qu’il est impossible de prédire la Bourse, même avec une boule de cristal. Dès lors, je ne recommande pas d’attendre une crise pour investir en Bourse. En effet, les crises sont, par définition, imprévisibles et vous pourriez attendre longtemps avant d’investir en Bourse, ce qui aurait un effet destructeur sur votre portefeuille.

Imaginez la situation suivante. Vous recevez de l’argent fin 2009 et vous attendez qu’une chute boursière de 20% (i.e. définition d’un krach boursier) arrive pour investir. Alors, mauvaise nouvelle pour vous car entre début 2010 et début 2020, l’indice boursier MSCI World n’a pas baissé une seule fois de plus de 20%. Durant cette même période, il a gagné plus de 200%.

Attention donc à une chose: le non-investissement. Si vous ratez les meilleurs jours en Bourse, cela peut être très dommageable pour votre portefeuille. Imaginons que vous investissiez 10.000 euros le 1er janvier 1993 dans un ETF qui réplique l’indice américain S&P 500. Au 31 décembre 2022, cet investissement aurait eu une valeur d’environ 158.000 euros. Le rendement annualisé était de 9.86% sur une période de 30 années. Si vous aviez loupé les 10 meilleurs jours en Bourse, vous n’auriez eu qu’environ 72.500 euros c’est-à-dire 7.29% annualisé.

Pourquoi est-ce ainsi ? Car 70% des meilleurs jours en Bourse arrivent dans les deux semaines qui suivent les pires jours en Bourse. En d’autres termes, c’est au milieu de la tourmente financière que, après des journées à -5 %, -7 % ou encore -10 %, les marchés se reprennent très vite et très fort. Si vous loupez ces journées, c’est extrêmement destructeur de valeur pour votre portefeuille.

La seule façon de ne pas les louper ? Il faut rester investi.

Option 2 : En une fois

Statistiquement, c’est ce qui marche le mieux. Comme la Bourse monte la plupart du temps, il est plus rationnel d’investir tout son argent le plus rapidement possible. Si on regarde les statistiques, elles sont parlantes. Sur base des 40 dernières années, le S&P 500 (l’indice boursier américain représentant les 500 plus grosses capitalisations boursières aux USA) a eu une performance annuelle positive 75% du temps sur base annuelle. Pour des indices diversifiés comme le MSCI Europe ou le MSCI AC Asia, les performances annuelles sont positives environ 60-70% du temps.

D’ailleurs, si on regarde les différentes études et recherches faites, on peut remarquer que la majorité des études montrent l’avantage financier à investir tout en une fois (appelé aussi “Lump-sum investing” en anglais) plutôt qu’en plusieurs fois (appelé aussi “Dollar-Cost Averaging (DCA)” en anglais). Par exemple, l’étude de Morgan Stanley montre que l’investissement en une fois génère de meilleurs résultats financiers 55% du temps (étude ici) avec un rendement annuel supérieur de 0.41%. Une autre étude bien connue de Vanguard montre qu’investir tout en une fois est, en moyenne, 68% du temps meilleur qu’investir en plusieurs fois. Et investir en plusieurs fois est 69% du temps meilleur que de laisser son argent en cash.

Cependant, psychologiquement, cela peut être très difficile d’investir tout en une fois. Imaginons que, manque de chance (qu’on ne peut pas prédire), vous investissiez 100.000 euros avant une chute boursière. Comme en octobre 2007, là où le marché a commencé à chuter (chute de 55% pour l’indice MSCI World jusqu’en mars 2009), et vos 100.000 euros deviennent 45.000 euros en 17 mois (au mois de mars 2009). Ou encore en février 2020, il y a eu une chute de 34% entre le 19 février et le 23 mars 2020 (à peine plus de 4 semaines, la chute la plus rapide qui ait été observée dans l’histoire des marchés boursiers), vos 100.000€ deviennent 66.000€ en quelques semaines.

Cela peut faire très mal à votre portefeuille. Et à votre moral. Plus votre portefeuille baisse rapidement, plus un sentiment de peur pourrait vous envahir. En effet, votre peur signale un danger et votre cerveau pourrait même vous dire que la seule façon de ne plus avoir peur, de ne plus être en danger, c’est de mettre tout votre portefeuille en cash (c’est-à-dire de vendre tous vos instruments financiers). Si vous suivez votre cerveau et vos émotions et que vous vendez, deux effets destructeurs pourraient jouer : (i) acter des pertes et (ii) ne pas savoir quand revenir sur les Bourses puisque vous pourriez associer des émotions négatives à la Bourse.

Alors, une des solutions pour limiter ce risque psychologique est d’investir en plusieurs fois.

Option 3 : Tous les mois

Investir en plusieurs fois (par exemple : tous les mois) signifie que le montant total à investir va être divisé pour pouvoir investir de manière régulière, tous les mois par exemple. Par exemple, on pourrait décider d’investir la somme de 100 000 euros en 10 mois. 10 000 euros au début de chaque mois.

Le désavantage principal d’investir tous les mois est le fait que si la Bourse ne fait que monter, vous en profiterez moins car vous n’aurez pas tout investi en une fois. Mais cela, on ne peut pas le prédire.

Je vois plusieurs avantages majeurs à investir en plusieurs fois:

Vous commencez à investir ;

Vous maitrisez mieux vos émotions ;

Vous apprenez à connaitre ta tolérance à la volatilité ;

Vous vous donnez le temps de mieux comprendre la Bourse ;

Vous maitrisiez mieux votre risque d’un mauvais timing (risque qu’on ne peut pas prédire, encore une fois) ;

Et cerise sur le gâteau, si le marché est volatil, vos futurs investissements mensuels seront probablement moins chers.

Enfin, de manière générale, lorsque votre épargne de précaution est constituée, il est important d’investir tous les mois une somme que vous pouvez investir. Investir tous les mois permet (i)de profiter des intérêts composés et (ii) de mieux gérer vos émotions grâce à l’automatisation des investissements.

