Intéressantes matières premières

Le problème, en 2022, a été l’affligeant manque de rentabilité des actifs classiques. L’habitude qu’ont les matières premières d’évoluer à contre-courant pourrait bien s’avérer d’une très grande utilité durant le reste de la décennie.

Les portefeuilles sont traditionnellement investis dans trois catégories d’actifs: les actions, les obligations et les liquidités. Aux portefeuilles un peu plus cossus vient souvent s’ajouter l’immobilier, par le biais d’investissements dans des secondes résidences ou dans de l’immobilier « papier » (immobilier coté, comme les sociétés immobilières réglementées). Le reste, souvent qualifié d’investissements « alternatifs », n’attire pas, ou que peu; il s’agit d’art, de vin, d’ancêtres, de crypto-monnaies…, mais aussi de matières premières. Cette dernière catégorie est elle-même subdivisée en métaux de base (aluminium, cuivre, nickel), métaux précieux (or, argent), énergie (pétrole, gaz) et produits agricoles (blé, café, sucre). Que la gestion traditionnelle des actifs a donc plutôt tendance à négliger.

Autre décennie

Le problème, en 2022, a été l’affligeant manque de rentabilité des actifs classiques. Malgré l’inflation galopante, le compte d’épargne n’a toujours rien rapporté; quant aux actions et aux obligations, elles ont cédé du terrain à cause, précisément, de cette hausse des étiquettes d’une ampleur inégalée depuis des décennies, et de l’obligation dans laquelle elle a mis les banques centrales de relever à plusieurs reprises leurs taux directeurs.

Dès lors, la catégorie qui a obtenu les meilleurs résultats l’an dernier, comme du reste en 2021, est celle des matières premières. Le contraste avec les années précédentes est frappant. Entre 2012 et 2020, les matières premières ont été six fois la catégorie d’actifs la moins intéressante, et à deux reprises, l’avant-dernière du classement. Ce revirement de situation n’a rien d’une coïncidence: il nous paraît certain qu’un nouveau (super) cycle des matières premières a débuté à l’automne 2020. Un cycle dure généralement une décennie, sinon plus. Le retour de l’inflation, la transition énergétique (électrification, énergies renouvelables, etc.), la 5G, le réchauffement climatique et la pression qu’il exerce sur le secteur agricole, de même que l’intérêt accru des investisseurs, sont à l’évidence pour beaucoup dans ce phénomène. Or qui dit demande croissante dit immanquablement hausse des prix.

Au rendez-vous

Les matières premières retrouvent généralement le devant de la scène quand tous les autres actifs piétinent. Leur habitude d’évoluer à contre-courant pourrait bien s’avérer d’une très grande utilité. L’inflation et les taux n’étant sans doute pas appelés à renouer structurellement avec leurs niveaux pré-crise sanitaire (inflation constamment inférieure à 2% et taux longs proches de zéro) au cours de cette décennie, les marchés financiers devraient se montrer beaucoup plus volatils. Les actifs traditionnels vont régulièrement décevoir alors que les matières premières devraient briller par leur rentabilité. Nous recommandons dès lors d’intégrer des matières premières dans les portefeuilles d’investissement dès cette année.