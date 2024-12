La Wallonie sera représentée comme jamais, du 7 au 10 janvier 2025, à l’occasion du salon des nouvelles technologies et de l’électronique Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas.

Une vingtaine de start-ups et PME du sud du pays, sous l’égide de l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers (Awex), seront présentes lors du plus grand événement mondial consacré à la technologie. Quelques entreprises bruxelloises et flamandes feront également le déplacement en marge du CES.

C’est la septième fois en huit éditions que l’Awex présentera les jeunes pousses de la tech wallonne lors du salon de Las Vegas – sa seule absence correspond à 2021, unique édition menée en distanciel en raison de la crise sanitaire. Pour l’occasion, 22 entreprises, un record, seront accompagnées du 7 au 10 janvier prochains sur les stands du CES, à la recherche d’investisseurs, de nouveaux marchés ou de visibilité. “C’est un accélérateur pour les start-ups, même si celles-ci ne signent pas de contrat”, explique Guy-François Van Paesschen, responsable de l’économie numérique au sein de l’Awex.

Mieux évaluer les besoins et les perspectives

“Les start-ups et PME sont confrontées à des entreprises du monde entier, des concurrents, au grand public… Elles peuvent ainsi mieux évaluer leurs besoins et leurs perspectives. Le CES offre une multitude d’opportunités.” Parmi les entreprises invitées, on retrouvera des nouveaux venus dans le domaine de l’audiovisuel, de la décarbonation, du medtech, de l’intelligence artificielle ou encore du recyclage de composants informatiques.

Sur les 22 sociétés présentes, dix découvriront ce grand rendez-vous de la technologie. Comme c’est le cas depuis 2022, le stand de l’Awex sera inauguré par Guy Shapiro, le CEO de la Consumer Technology Association américaine, organisatrice du CES. La suite du programme inclut des événements de réseautage, un “Belgian Beer Time” invitant près de 200 personnes à découvrir le stand wallon autour d’une bière. Au menu également: des échanges avec les délégations du Québec et d’Israël, même si ce dernier fait face à de nombreux appels au boycott en raison de la guerre menée à Gaza.

“Nous ne faisons pas de politique. Et Israël est un pays reconnu pour ses start-ups et les nouvelles technologies”, justifie Guy-François Van Paesschen. Si la Wallonie sera fortement représentée, le reste du pays ne manquera pas pour autant l’événement. L’agence bruxelloise pour l’entrepreneuriat hub.brussels accompagnera six entreprises innovantes à Las Vegas, avec une présence en marge du salon, dans un hôtel de la ville.

Networking

L’agence flamande Flanders Investment & Trade (FIT) proposera une formule similaire, privilégiant une présence plus importante sur d’autres salons internationaux liés à la technologie. Des rencontres de réseautage, notamment avec la France et le Luxembourg et des rendez-vous avec des partenaires, clients et potentiels investisseurs sont prévus sur place, confirmant l’attrait du CES au-delà des frontières du salon en tant que tel.