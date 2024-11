Marché automobile belge : BMW et Tesla en Wallonie, Dacia et Toyota en Flandre

Une enquête de la Febiac, portant sur les neuf premiers mois de l’année, montre que les Flamands et les Wallons n’achètent pas les mêmes voitures.

La voiture neuve la plus immatriculée au nord du pays est la BMW X1 (plus de 11.000 exemplaires sur les 14.000 immatriculés dans le pays). Juste derrière, on retrouve la Tesla Model Y, avec 8.000 exemplaires vendus (sur 10.000). Le podium est complété par l’Audi Q4, tandis que les Volvo XC40 et EX30 prennent les quatrième et cinquième places.

Si la Flandre préfère des voitures plus grandes et plus chères, la Wallonie choisit des modèles plus petits et moins onéreux. La Dacia Sandero (qui est la troisième voiture la plus vendue en Belgique, avec 9.800 exemplaires, dont plus de la moitié en Wallonie). La Duster, de la même marque, arrive ensuite et la Toyota Yaris complète le podium. La Renault Clio et la Citroën C3 occupent les quatrième et cinquième places.