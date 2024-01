Les recettes fiscales russes liées au pétrole et au gaz en chute de 25% en 2023

Les recettes fiscales tirées par la Russie du pétrole et du gaz ont baissé de près d’un quart l’an dernier, en raison d’un recul des prix pétroliers et d’une diminution de ses exportations de gaz via gazoduc.

L’Etat russe a empoché en 2023 quelque 8.820 milliards de roubles (environ 90 milliards d’euros) de recettes fiscales liées à l’industrie du pétrole et du gaz, une baisse de 24% par rapport au niveau de 2022, ressort-il de chiffres du ministère russe des Finances publiés jeudi.

Les revenus pétroliers représentent une source de financement importante de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Une baisse de ces revenus est donc une mauvaise nouvelle pour le budget russe d’autant que le pays a prévu d’augmenter ses dépenses militaires de près de 70%.

Dans la foulée de l’invasion de l’Ukraine, de nombreux pays occidentaux ont imposé des sanctions visant le pétrole et le gaz russes. Un plafond de 60 dollars le baril a également été mis en place par les Occidentaux sur le pétrole russe.