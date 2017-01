Sécurité, vie privée, urbanisme... Les écrans LED sèment la zizanie

Sur les artères de la ville, les images sont nettes et lumineuses. Mais en coulisses, c'est plutôt le triomphe du flou artistique. Depuis quelques semaines, Bruxelles a en effet vu fleurir de nouveaux supports publicitaires sur ses trottoirs : une centaine d'écrans led qui ont relégué le papier et les images fixes au grenier des vieilles pratiques commerciales. Nouvel espace de jeu pour les annonceurs, le digital aiguise la créativité des publicitaires et permet surtout aux marques d'afficher des messages animés et " flexibles " puisqu'ils peuvent être dynamisés, modifiés ou remplacés en quelques clics de souris.

...