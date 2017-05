Pub: TF1 s'invite sur le marché belge, la RTBF et RTL s'attendent à souffrir

L'outsider a gagné la course d'obstacles. Depuis plusieurs mois, les pronostiqueurs s'en donnaient à coeur joie pour savoir qui des grandes régies publicitaires audiovisuelles belges - IP (RTL), Medialaan (VTM), RMB (RTBF) et SBS (Vier et Vijf) - allait décrocher le contrat du puissant groupe TF1. Après un scénario à rebondissements qui a vu la sortie de route de la favorite RMB, c'est finalement la " petite " Transfer qui remporte le pactole. Spécialisée dans les décrochages publicitaires de chaînes thématiques étrangères en Belgique (Cartoon Network, MTV, National Geographic, Viceland, etc.), cette régie flamande est aussi le ...