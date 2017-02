Marketing et hologrammes: la guerre des clones est enclenchée

Le candidat Jean-Luc Mélenchon a-t-il déjà gagné la bataille de la communication des prochaines présidentielles françaises ? Omniprésent, le leader du mouvement La France Insoumise est non seulement rompu à l'exercice des réseaux sociaux - près d'un million de followers sur son compte Twitter, 600.000 fans sur sa page Facebook et une chaîne YouTube à son nom qui touche 210.000 abonnés - mais sa dernière trouvaille technologique a créé littéralement le buzz il y a une dizaine de jours à peine. En meeting politique à Lyon devant 12.000 personnes le 5 février, Jean-Luc Mélenchon a réussi le tour de force d'attirer, au même moment, 6.000 autres sympathisants dans une salle située à 500 kilomètres de là. Sa recette ? L'homme est apparu comme par magie à Aubervilliers grâce à un hologramme qui a électrisé ses militants et officialisé son don d'ubiquité. Mais surtout, sa double prestation, réelle et virtuelle, lui a donné un inespéré coup de projecteur médiatique, laissant les deux autres candidats Emmanuel Macron et Marine Le Pen - également en meeting à Lyon ce week-end-là - dans une ombre somme toute relative.

