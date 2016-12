Voici à combien s'élève le revenu moyen des Belges

Le revenu moyen des Belges s'élevait à 17.684 euros en 2014.

Par région, la Flandre (18.949) devance toujours la Wallonie (16.671) et Bruxelles (13.839). Les deux Brabant sont les provinces les plus prospères. Par commune, le classement est dominé par Laethem-Saint-Martin, en Flandre orientale (27.679), tandis que Saint-Josse-ten-Noode (8.824) ferme la marche.

Par rapport à 2013, la hausse est plus faible à Bruxelles (+314 euros), dont le revenu moyen des habitants se situe 22% en-dessous de la moyenne nationale, qu'en Wallonie (+567) et en Flandre (+786).

Les Brabant flamand (20.749 euros) et wallon (20.167) dominent le classement par province. Suivent les quatre autres provinces flamandes, puis Namur (17.190), le Luxembourg (17.075), Liège (16.487), le Hainaut (15.517) et Bruxelles.

A Laethem-Saint-Martin, le revenu moyen est supérieur de 56,5% à la moyenne nationale. Lasne, 2e avec 25.040 euros, est la seule commune non-flamande du top 10.

A contrario, les quatre communes au plus faible revenu se situent à Bruxelles. Après Saint-Josse, qui se situe 50,1% en-dessous de la moyenne nationale, arrivent Molenbeek (10.350 euros), Anderlecht (11.618) et Schaerbeek (11.663). Trois communes wallonnes figurent dans ce top 10: Farciennes, 5e (11.817), Dison, 6e (12.209) et Colfontaine, 10e (13.020).