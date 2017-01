Pour George Soros, Trump va échouer car c'est un imposteur.

Comme vous le savez, c'est aujourd'hui le jour de l'investiture de Donald Trump à la Maison Blanche. Et justement pour le milliardaire américano-hongrois Georges Soros, très connu pour avoir gagné des tonnes d'argent en spéculant sur la livre sterling, et qui était présent au Forum de Davos, c'est clair que Trump est un dictateur en devenir.

Un dictateur qui ne s'attendait pas à gagner et qui a été surpris par son propre résultat ! Rien que cela. George Soros ajoute que Trump va échouer car c'est un imposteur et parce que les idées qui le guident sont par définition contradictoires. Si les marchés financiers ont depuis lors salué la victoire de Donald Trump, ce même milliardaire pense que cela ne durera pas longtemps car l'incertitude générée par l'administration Trump aura un impact négatif sur les Bourses. Difficile d'être plus franc.

C'est l'avantage de Davos, ils se parlent entre puissants et riches, il arrive donc que certains participants disent la vérité comme l'a fait George Soros. Mais il n'est pas le seul à parler comme il pense, c'était aussi le cas de Jack Ma, un autre milliardaire mais chinois cette fois-ci.

Jack Ma est le fondateur du site de e-comme Ali Baba, c'est-à-dire l'équivalent d'e-Bay. Et qu'a dit en substance ce milliardaire chinois ? Que les Américains se plaignent de la concurrence du Mexique ou de la Chine, alors que ce sont les multinationales américaines qui ont organisé ces délocalisations et qui ont gagné, grâce à cela, des milliards de dollars.

Mais où sont partis ces milliards de dollars ? Pour le patron chinois d'Ali Baba, c'est simple : cet argent a été effacé par les malversations bancaires aux Etats-Unis. Il a aussi été effacé par les guerres menées par les Etats-Unis : en 30 ans, les Etats-Unis ont mené 13 guerres et dépensé 2000 milliards de dollars.

Ce milliardaire chinois ajoute que plutôt de blâmer les autres pays pour concurrence déloyale, les autorités américaines auraient mieux fait d'investir cet argent pour son peuple et les classes moyennes secouées par la mondialisation et les nouvelles technologies.

Voir un Chinois dire aux Américains qu'ils se sont trop focalisés sur Wall Street et sur la guerre, il aura fallu attendre 2017 pour entendre cela. Un beau sujet de conversation pour ce weekend !