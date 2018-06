Les tensions commerciales USA/Chine pèsent sur les marchés

arGEN-X (79,90) entrait dans la composition de notre indice vedette avec un cours en hausse de 1,1 pc, Bpost (15,01) se distinguant par un rebond de 2,3 pc à l'inverse de Engie (13,57) qui chutait de 2,5 pc. KBC (66,04) et ING (12,64) remontaient de 0,5 et 0,6 pc, Ageas (43,97) s'appréciant de 1,2 pc. AB InBev (84,18) reperdait 0,5 pc, Colruyt (45,99) gagnant 1,3 pc tandis que Ahold Delhaize (20,45) perdait 0,7 pc. Solvay (112,35) et UCB (66,66) valaient 0,2 pc de moins que vendredi, Nyrstar (4,46) abandonnant 1,2 pc alors que Umicore (50,70) était positive de 0,1 pc. Proximus (21,22) et Orange Belgium (16,20) cédaient 0,4 et 1,2 pc contrairement à Telenet (40,76), en hausse de 0,2 pc.

Bekaert (28,90) et Aperam (37,85) reculaient de 0,7 et 0,1 pc, Galapagos (84,92) et Ontex (21,48) de 1,5 et 0,7 pc. Hors indice, ThromboGenics (7,43) se distinguait par une nouvelle hausse de 2,9 pc, Mithra (32,10) gagnant 2 pc tandis que Celyad (23,60) et IBA (24,04) perdaient 2,8 et 1,7 pc. Agfa-Gevaert (3,26) et EVS (20,20) étaient positives de 1 pc chacune, Roularta (21,00) et Kinepolis (54,90) abandonnant par contre 1,8 et 1,1 pc.

L'euro s'inscrivait à 1,1582 USD dans la matinée de lundi, contre 1,1618 vendredi dernier vers 16H30. L'once d'or cédait 0,65 dollar à 1.281,60 dollars et le lingot se négociait autour de 35.575 euros, en progrès de 95 euros.