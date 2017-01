"Les politiques qui promettent la croissance ne peuvent que décevoir leurs électeurs"

Printemps arabe, réchauffement climatique, crise de la dette et percée des populismes : tous ces thèmes sont liés à notre gestion énergétique, estime Jean-Marc Jancovici. Ce consultant, auteur et essayiste, est depuis des années déjà une voix qui compte dans le débat consacré aux problèmes climatiques et énergétiques en France. Si le Forum nucléaire l'a invité il y a quelques semaines à s'exprimer sur les défis énergétiques et climatiques qui attendent l'Europe, ce n'est pas par hasard. Dans la guerre contre le réchauffement climatique, les vrais ennemis sont les énergies fossiles - charbon, pétrole et gaz -, auxquels notre interlocuteur oppose les énergies renouvelables et le nucléaire : " C'est le seul moyen d'atteindre les objectifs climatiques dans les limites budgétaires avec lesquelles le monde occidental doit composer ", martèle-t-il.

