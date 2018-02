Les dépenses de chômage ont chuté de 1,6 milliard d'euros en cinq ans

Le taux de chômage indemnisé en Belgique est passé de 10,47% de la population active en 2008 à 8,52 % au 31 décembre 2017.

La création d'emplois a en effet repris après la crise de 2008, mais d'autres facteurs entrent en jeu comme la limitation à trois ans des allocations d'insertion. Plus de 30.000 personnes ont cessé d'être indemnisées suite à cette limitation, majoritairement en Wallonie.

Le mécanisme d'exclusion du chômage est également pointé par Philippe Defeyt, spécialiste des questions d'emploi à l'Institut pour un développement durable.

Enfin, le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés, qui inclut les personnes qui ne sont pas indemnisées ou dépendent du CPAS, a augmenté de 4,07% sur la dernière décennie.

Il y a 10 ans, il y avait encore 658.590 chômeurs indemnisés en Belgique. Selon les chiffres que l'ONEm vient de publier, ils n'étaient plus que 487.291 en 2017. Soit 171.299 de moins et donc une baisse de 26 %. C'est en Wallonie que le nombre de personnes indemnisées baisse le plus (-32% sur dix ans), devant la Flandre (-21%) et Bruxelles (-19,1%).