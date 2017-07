Les caisses enregistreuses ont contribué à créer 22.000 jobs

Selon le directeur d'Horeca Vlaanderen, Danny Van Assche, les caisses intelligentes remplissent effectivement leur rôle mais ces nouveaux emplois sont "essentiellement des activités qui s'effectuaient au noir précédemment". Et il s'agit en grande partie de flexi-jobs.

Tous les établissements horeca sont tenus depuis le 1er janvier 2016 de disposer d'une caisse intelligente enregistrant scrupuleusement leurs rentrées. L'idée est de rendre le secteur plus transparent.

L'Office national de sécurité sociale (ONSS) attribue au 3e trimestre 2016 près de 22.000 jobs de plus au secteur horeca qu'un an plus tôt. Les montants consacrés aux salaires sont aussi de 45,9 millions d'euros plus élevés. "Cela ne signifie cependant pas que tous ces nouveaux emplois sont vraiment neufs: il s'agit souvent d'activités qui s'effectuaient précédemment au noir", avertit Danny Van Assche.

En outre, il ne s'agit la plupart du temps pas de jobs à temps plein. C'est surtout le nombre de flexi-jobs qui progresse: au 3e trimestre 2016, on en comptabilise 18.276. Le nombre de jobs étudiants est aussi en progression de près de 10.000 unités.

"Ce sont souvent des emplois au noir qui sont régularisés. Cela ne signifie donc pas que cela va beaucoup mieux dans l'horeca et que les affaires sont florissantes", avertit Danny Van Assche. Le secteur horeca plaide depuis longtemps pour une diminution supplémentaire des charges salariales. Le ministre de l'Emploi et de l'Economie Kris Peeters (CD&V) souhaite d'abord avoir l'avis des partenaires sociaux. Le vice-Premier rappelle aussi que le taxshift prévoit déjà une baisse générale de 25% des charges.