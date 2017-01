Le Royaume-Uni quittera le marché unique dans le cadre du Brexit et conclura un nouvel accord de libre-échange avec l'Union européenne, mais également avec d'autres pays et alliés, a indiqué la Première ministre aux ambassadeurs des 27 autres pays européens.

Concernant l'union douanière, "on ne s'interdit aucune option", a souligné Mme May, mais le but pour le Royaume-Uni est de pouvoir fixer ses propres tarifs douaniers et de s'assurer que les flux commerciaux se passent de manière la plus fluide possible.

Le résultat des négociations sur le Brexit sera aussi soumis aux deux chambres du Parlement britannique, a encore précisé la Première ministre.

Un accord "punitif" serait "calamiteux"

La Première ministre britannique a également mis en garde ses partenaires européens contre la volonté de chercher un accord qui punirait le Royaume-Uni une fois qu'il serait sorti de l'Union européenne.

Un accord qui serait "punitif" serait "un acte calamiteux qui lui nuirait à elle-même", a-t-elle dit en présentant sa stratégie pour le Brexit qui signifiera une sortie de son pays du marché unique européen.