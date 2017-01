La croissance économique devrait être "un peu plus soutenue" en 2017

"La croissance économique de la Belgique devrait être un peu plus soutenue en 2017 qu'elle ne l'a été en 2016. Les exportations devraient en effet profiter d'un environnement économique international qui redevient progressivement mieux orienté tandis que la demande intérieure devrait être soutenue par la bonne tenue de la situation du marché du travail et par un regain de confiance des entreprises et des ménages", résume l'institut.

Ce dernier met toutefois en garde. "L'activité économique continue de progresser par à-coups, sans parvenir à maintenir un rythme de croissance soutenu durant plusieurs trimestres d'affilée. La situation économique de la Belgique reste dès lors fragile et soumise à de nombreux aléas", souligne-til.

Dans le détail, le nombre de demandeurs d'emploi devrait diminuer d'environ 24.500 unités en 2017, l'inflation générale des prix à la consommation se stabilisant à 2,1% et le pouvoir d'achat des ménages progressant de 1,2%, "principalement soutenu par une évolution toujours très positive de l'emploi et par un dépassement de l'indice-pivot au 2e trimestre". Enfin, estimé à 3% du PIB en 2016, le déficit budgétaire des administrations publiques devrait reculer à 2,4% en 2017.