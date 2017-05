L'emploi dans les PME belges en hausse au premier trimestre

L'indice Emploi PME de SD Worx étudie depuis 2006 l'évolution de l'emploi structurel dans les PME belges (entreprises comptant entre 0 et 100 travailleurs).

Entre janvier et mars 2017, 13.650 travailleurs ont été engagés, dont 8.500 en Flandre, 2.850 à Bruxelles et 2.300 en Wallonie, selon l'indice.

Les plus petites PME ont recruté davantage (+0,95%) et le secteur industriel a enregistré la plus forte croissance en terme d'emplois (1,03%).

La tendance positive constatée en 2016 se voit ainsi poursuivie. L'emploi dans les PME s'était accru de 1,86% l'an dernier, selon SD Worx.