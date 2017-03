Etienne de Callataÿ: "On aurait peut-être mieux fait de ne pas sauver la Grèce"

On n'ose même plus le dire tellement c'est une évidence : l'Europe va mal. Le Royaume-Uni s'apprête à demander officiellement sa sortie de l'Union, la Grèce poursuit son agonie, le Portugal reste aux soins intensifs, dans beaucoup de pays, et plus particulièrement en Italie, les citoyens sont de plus en plus nombreux à rejeter le projet européen. Jean-Claude Juncker, vieux briscard des institutions, que l'on dit découragé, envisage de quitter plus rapidement que prévu la présidence de la Commission. Et aux Etats-Unis, le président Donald Trump espère ouvertement l'éclatement de l'Union alors que des sommités, tel Joseph Stiglitz, multiplient les ouvrages prédisant la fin de l'euro.

...