Dmitri Medvedev à la tête d'un empire immobilier corrompu ?

"Medvedev peut voler autant et aussi ouvertement parce que (le président) Vladimir Poutine fait la même chose à une plus grande échelle", a écrit Alexeï Navalny en présentant le nouveau rapport publié par son organisation, le Fonds de lutte contre la corruption (FBK).

Selon l'opposant et blogueur anticorruption, Dmitri Medvedev a "presque ouvertement créé un réseau corrompu de fondations caritatives à travers lesquelles il reçoit les pots-de-vin des oligarques et se construit frénétiquement des palais et des lieux de vacances à travers tout le pays".

La porte-parole de Dmitri Medvedev, Natalia Timakova, a pour sa part dénoncé "une attaque de propagande d'un opposant condamné" par la justice, à un an de la présidentielle, à laquelle M. Navalny a annoncé vouloir se porter candidat.

La vidéo de 50 minutes publiée par Alexeï Navalny sur YouTube, dans laquelle il décrit les tactiques qu'auraient employées le Premier ministre russe, a été vue plus de 140.000 fois en quelques heures après sa mise en ligne.

Cette enquête est "la plus importante" réalisée par le FBK selon Alexeï Navalny, qui avait dénoncé en décembre 2015 la fortune qu'aurait accumulée la famille du procureur général de Russie, Iouri Tchaïka.

Ancien avocat, Dmitri Medevedev a été propulsé au pouvoir en 2008 par Vladimir Poutine quand celui-ci ne pouvait pas se présenter pour un troisième mandat consécutif.

Président de 2008 à 2012 ayant accédé ensuite au poste de Premier ministre, Dmitri Medvedev a cherché à se donner l'image d'un dirigeant moderne, adepte des nouvelles technologies et désireux d'améliorer le climat des affaires du pays.

Alexeï Navalny, juriste de formation, dénonce depuis des années la corruption des élites en Russie sur son blog.

Ses révélations sont en général ignorées des médias grand public. M. Navalny a lui-même été visé par plusieurs poursuites et condamné pour des affaires de détournement de fonds, ce qu'il considère comme une vengeance politique du Kremlin.

M. Navalny a obtenu en octobre 2013 le score honorable de 27,2% à l'élection municipale à Moscou et s'est imposé ces dernières années comme l'opposant numéro un à Vladimir Poutine.