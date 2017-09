Deux jours de détention sans décision d'une juge: "Quand nos libertés reculent"

La Constitution belge a évidemment reconnu ce droit, et, en 1831, a fixé le délai de détention administrative, souvent appelé aussi " garde à vue ", à 24 heures. Cela veut dire que personne ne risque d'être arrêté par la police pendant une période de plus de 24 heures, sans que cela soit autorisé par une décision d'un juge, devant lequel on a le droit de s'expliquer.

