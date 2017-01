Croissance molle: il va falloir s'y faire !

Une croissance lente est désormais la nouvelle norme pour l'économie mondiale. En 2017, la croissance du PIB mondial sera inférieure à 3 % pour la sixième année consécutive, prolongeant encore davantage ce qui était déjà la plus longue période de faible croissance en plus d'un demi-siècle (voir graphique plus bas). La forte reprise qui était attendue après la crise mondiale de 2009 ne s'est jamais produite, et ce n'est pas en 2017 qu'elle s'amorcera. Une récession n'est pas en vue non plus, mais la faible demande et la croissance modeste de la productivité étranglent l'économie mondiale, qui semble ainsi tourner en permanence au ralenti.

...