Comment atteindre le fameux "optimum fiscal"?

Chacun comprend intuitivement la célèbre courbe de Laffer. Cette courbe exprime le niveau des recettes publiques en fonction du taux des impôts exigé par l'autorité. Elle établit que si, au départ, l'augmentation des taux implique évidemment celle des recettes, il n'en est ainsi que jusqu'à un certain point, au-delà duquel l'accroissement du taux d'imposition entraîne une... diminution du niveau des recettes, parce que les contribuables ne voient plus l'utilité de travailler, ou de percevoir d'autres types de revenus, si l'essentiel de ceux-ci ne leur revient pas. A l'extrême, si le taux d'impôt est de 100 %, les recettes sont pratiquement nulles parce qu'il n'existe plus aucune raison de travailler.

