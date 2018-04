Nouveau président au Cercle de Wallonie

Docteur en sciences économiques (UCL) et Major (premier) du concours français d'agrégation de l'enseignement supérieur universitaire en sciences de gestion, Professeur à la Sorbonne (Paris 1) ainsi qu'à l'ULB (Solvay), expert économique et financier reconnu internationalement, Roland Gillet est devenu le Président du Conseil Stratégique du Cercle de Wallonie depuis ce lundi 16 avril. Roland Gillet succède à Pierre Rion, l'ancien président, qui après deux mandats très dynamiques a souhaité se concentrer sur ses autres activités. Il reste d'ailleurs un membre éminent du Cercle de Wallonie.

Roland Gillet sera soutenu par trois Vice-Présidents qui partagent, comme lui, la même passion de l'entreprise, du savoir et de l'excellence. Ainsi, MM. François Blondel, CEO de KitoZyme, Marc du Bois, CEO de Spadel et Thierry Geerts, CEO de Google Belgium, ont accepté la vice-présidence du Conseil Stratégique. Ils auront à coeur de soutenir Roland Gillet et le Cercle de Wallonie dans leurs multiples initiatives pour tisser davantage de liens forts et durables entre les décideurs du monde économique, politique, culturel et associatif wallon. Par ailleurs, un comité de soutien dont tous les noms seront dévoilés mardi prochain aux membres du Cercle de Wallonie a également été mis en place. Quelques noms prestigieux sont déjà connus : Dominique Leroy, CEO de Proximus, Bernard Delvaux, CEO de la Sonaca, Luc Bertrand, Président du CA de AvH, Olivier de Wasseige, administrateur délégué de l'UWE, Pierre-Frédéric Nyst, président de l'UCM et Mme Claude-France Arnoult, Ambassadeur de France en Belgique.