Un projet de 420 millions d'euros pour le CHR à Liège

Ce projet est estimé à 420 millions d'euros et est à mettre en oeuvre au cours des 15 prochaines années, a précisé jeudi Benoît Degotte, directeur financier au CHR de la Citadelle, lors de la présentation de ce projet faisant l'objet d'une demande de subsides dans le cadre du plan quinquennal de la Région wallonne.

Ce projet, nommé Archi Made, consiste à rénover l'infrastructure existante et construire, autour de celle-ci, sept nouveaux bâtiments à étages allant du -2 au +1. Les opérations seront planifiées de manière à assurer la continuité du fonctionnement de l'hôpital. Le nombre de lits n'augmentera pas mais un réaménagement ou transfert sera opéré de manière à répondre à la demande de la patientèle en créant davantage de chambres particulières et à augmenter le nombre de places en hospitalisation de jour.

Les affectations des nouveaux bâtiments ont été envisagées de manière à instaurer une cohérence avec l'infrastructure actuelle, dont l'organisation interne sera revue pour plus d'efficacité et de régulation des flux. Ainsi, par exemple, les soins intensifs seront situés au-dessus des urgences, la pneumologie se rapprochera de la cardiologie, les seniors seront regroupés sur un seul plateau... Des couloirs seront également créés afin de faire le lien direct entre les ailes A et B et ainsi éviter de redescendre au rez-de-chaussée comme c'est le cas actuellement.

Les autres sites du CHR seront conservés mais leur affectation sera précisée. Ainsi, l'activité d'hospitalisation au Château Rouge (Herstal) sera transférée à l'horizon 2024 sur le site de la Citadelle tandis qu'une polyclinique y sera maintenue dans un nouveau bâtiment. Quant au site de Sainte-Rosalie (Laveu), il s'affirmera en tant que centre ambulatoire et de jour et comprendra des polycliniques, la dentisterie et le centre de radiothérapie.