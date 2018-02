Un nouveau CEO pour Cofinimmo

Ce dernier devrait ensuite être désigné aux postes de CEO, de managing director et de président du comité de direction. Il remplacera Jean-Edouard Carbonnelle, dont le mandant d'administrateur délégué se termine en mai prochain.

Jean-Pierre Hanin est notamment licencié en droit de la KUL et détenteur d'une maîtrise en gestion fiscale de l'école de commerce Solvay. Il a débuté sa carrière comme avocat d'affaires. Il a ensuite rejoint des groupes internationaux pour y exercer successivement des fonctions financières et managériales variées, dont Chief Financial Officer et Chief Executive Officer du Groupe Lhoist puis responsable de la division 'Building Performance' du groupe de matériaux de construction Etex.

Cofinimmo a par ailleurs publié jeudi des résultats 2017 "en ligne" avec ses prévisions, ce qui lui permet de confirmer son dividende pour l'exercice écoulé (5,50 euros par action ordinaire). Le résultat net, part du groupe, s'est quant à lui élevé à 6,45 euros par action, contre 4,64 euros un an plus tôt alors que le taux d'occupation a atteint 94,6% (94,5% fin 2016). Enfin, la valeur de son portefeuille a progressé de 4,2% au cours des 12 derniers mois, a souligné le groupe qui mise sur un dividende inchangé pour l'année à venir.