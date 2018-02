L'immobilier, ça rapporte plus que la bourse !

Investir dans la brique rapporte plus que de placer son argent en Bourse. Telle est l'étonnante conclusion d'une récente étude américaine qui montre, qu'entre 1870 et aujourd'hui, le rendement de l'immobilier est supérieur à celui des actions. Fini dès lors de se torturer pour savoir comment faire croître son capital ? Gros plan sur le match entre l'immobilier et les actions, à l'heure où l'année boursière 2018 s'annonce plus volatile et dangereuse que 2017.