BeCentral: nouvel espace belge de formation numérique

Ils sont au nombre de 28. Issus, pour la plupart, de l'univers numérique : entrepreneurs, responsables politiques, experts, coachs, investisseurs. On y retrouve des noms comme ceux d'Alexander De Croo, Bart Becks, Thierry Geerts, Xavier Damman, Sebastien Deletaille... Constatant qu'une partie importante de la population reste à l'écart de l'évolution technologique, ils ont décidé d'agir et ont créé l'espace BeCentral, au-dessus de la gare Centrale à Bruxelles.

Le concept tourne autour d'un lieu et d'une formation. L'initiative comprend BeCentral, un espace de 2.000 mètres carrés dédié à la formation au numérique. Cet espace accueillera diverses initiatives liées à l'apprentissage du numérique. À terme, BeCentral devrait accueillir des workshops, des labs, des formations et toute initiative permettant de répondre aux besoins d'éducation digitale. BeCentral obtient 800.000 de fonds publics pour rénover les locaux. Le business model du lieu repose sur des locations d'espaces. À en croire Baudouin de Troostembergh, CEO de BeCentral, la demande est forte et de nombreux contrats sont déjà en cours de signature. Les rénovations du lieu commenceront tout prochainement et l'inauguration officielle est attendue en septembre.

Mais d'ici là, BeCentral accueillera déjà son autre volet : la première initiative en ses murs baptisée BeCode. Elle consiste en une formation de 6 mois au numérique pour personnes motivées, mais sans qualification numérique. Il ne s'agit pas seulement du codage comme le propose déjà Le Wagon à quelques centaines de mètres de là, mais enseignera également toutes les compétences de base du numérique. Le cursus cible non pas les candidats programmeurs mais surtout les personnes qui n'y connaissent rien et veulent emboîter le pas de la transformation digitale. Elles seront sélectionnées essentiellement sur base de leur motivation. Le programme et le concept sont inspirés de l'école Simplon en France avec qui un partenariat a d'ailleurs été noué. L'école BeCode qui entamera ses cours fin mars est, quant à elle, financée par des entreprises privées (Telenet, Orange, etc.). Elle dispose pour l'instant de 400.000 euros pour démarrer et devrait former deux classes d'une vingtaine d'élèves.