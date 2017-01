Le gouvernement investit 2 millions d'euros dans le secteur fintech

Eggsplore propose aux start-ups actives dans la fintech une plate-forme permettant notamment de réseauter et de partager des savoir-faire. Elle a été fondée fin 2015 par Jurgen Ingels et Wim De Waele, avec le soutien des quatre grandes banques belges, d'Euroclear et de Swift. Eggsplore dispose actuellement d'un budget de fonctionnement d'un million d'euros.

Bruxelles ne se distingue pas à l'heure actuelle comme un centre de premier plan pour la fintech, au contraire de Londres ou de Berlin. C'est pourquoi le gouvernement fédéral a décidé de soutenir Eggsplore avec une enveloppe de deux millions d'euros. Une série d'autres entreprises, comme AG Insurance, Baloise et Mastercard, vont également rejoindre la plate-forme qui prendra le nom de B-Hive. "B" pour Bruxelles et la Belgique et "Hive", "ruche" en français, pour souligner l'aspect collaboratif et la place de Bruxelles au centre de l'Union européenne.

"B-Hive, c'est Eggsplore dopé aux stéroïdes", illustre Jurgen Ingels. "Notre budget va plus ou moins tripler", se réjouit encore le co-fondateur de la plate-forme.