Le chocolatier Pierre Marcolini lève 1 million d'euros via un financement participatif

"Nous recherchions un partenaire financier complémentaire à nos investisseurs. L'idée du financement participatif, accessible à tous, me plaisait particulièrement car mon métier, c'est avant tout une aventure humaine. Faire participer à mes projets de développement des particuliers qui souhaitent investir dans l'économie réelle et rejoindre ainsi notre aventure est vraiment formidable! déclare Pierre Marcolini, Fondateur du Groupe Marcolini.

Le groupe Marcolini compte aujourd'hui 20 magasins en propre répartis entre la Belgique (13), la France (4) et la Grande-Bretagne (3) et emploie 180 personnes. Il réalise un chiffre d'affaires de plus de 20 millions euros en Europe et est déjà leader du marché au Japon.

Son besoin de financement

Le groupe recherchait 1 million d'euros afin de financer des investissements pour ouvrir une dizaine de points de ventes supplémentaires permettant au Groupe de renforcer sa rentabilité sans alourdir sa structure de coûts fixes.

Deux Corners sont sur le point d'être inaugurés à l'aéroport de Zaventem. D'autres suivront notamment à l'étranger avec l'ouverture prochaine d'un premier point de vente à Dubaï.

La société Pierre Marcolini Group SA a donc fait appel à Look&Fin pour emprunter 1 million d'euros. Ce financement a été structuré sous la forme de deux prêts bullet; un premier prêt à concurrence de 810.000 euros sur 21mois et un second prêt pour le solde structuré sur 33 mois.

Au total, ce sont 323 investisseurs qui se sont mobilisés. 10% de ce montant a été apporté par Eiffel Investment Group, le partenaire institutionnel de Look&Fin.