Toys 'R' Us va liquider ses centaines de magasins américains

Le groupe prévoit une "réorganisation" et un "processus de vente" pour ses activités au Canada, en Asie, en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Toys 'R' Us a également précisé que les options restaient ouvertes pour ses autres activités à l'étranger, dont ses magasins en France, mais aussi en Australie, en Pologne, au Portugal et en Espagne.

La fermeture de tous ses magasins aux Etats-Unis pourrait affecter 33.000 emplois, rapporte mercredi le Wall Street Journal (WSJ). L'enseigne dispose d'environ 881 magasins sur le sol américain. Elle prévoit, selon le quotidien, de déposer son dossier de liquidation judiciaire dans la nuit avant une audience prévue jeudi.

C'est David Brandon, le PDG, qui a lui-même annoncé ces mauvaises nouvelles aux salariés lors d'une conférence téléphonique tenue au siège du groupe à Wayne dans le New Jersey, ont rapporté des sources anonymes au WSJ.

La chaîne d'informations financières CNBC avance quant à elle qu'il serait possible que Toys 'R' Us maintienne 200 magasins ouverts après sa liquidation. L'une des options pour l'entreprise serait de vendre ses magasins canadiens, qui présentent un bilan positif, et 200 de ses boutiques américaines les plus rentables. Elle liquiderait ensuite le reste des magasins, avance encore CNBC.

Ces projets, quelle que soit leur forme, devraient avoir d'importantes conséquences sociales, notamment pour les salariés américains qui composent plus de la moitié des 65.000 travailleurs du groupe.

Toys 'R' Us s'était déclaré en faillite en septembre 2017, se plaçant sous la protection du chapitre 11, une disposition américaine permettant à une entreprise de continuer à fonctionner normalement à l'abri de ses créanciers. Mais le groupe a continué à rencontrer des difficultés pour se relancer et trouver de l'argent frais. Toys 'R' Us subi de plein fouet la concurrence des enseignes ayant misé sur le commerce en ligne.

Au Royaume-Uni, Toys 'R' Us a été placé fin février sous administration judiciaire, ce qui pourrait conduire à la liquidation de ses 105 magasins et la perte de 3.200 emplois.