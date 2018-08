Sports Direct rachète les grands magasins en faillite House of Fraser

Le placement sous administration judiciaire avait dans un premier temps fait craindre le pire pour le sort des 17.500 employés de House of Fraser. Le groupe s'était résolu à faire faillite, faute d'avoir pu trouver un repreneur. En milieu de matinée, dans un bref communiqué, Sports Direct a finalement annoncé le rachat de l'enseigne pour 90 millions de livres (100 millions d'euros) auprès des administrateurs judiciaires de House of Fraser.

La société Sports Direct, contrôlée par l'homme d'affaires Mike Ashley, qui est également actionnaire minoritaire à hauteur de 11% de House of Fraser, met la main sur l'ensemble des établissements britanniques, la marque et les stocks de l'enseigne de grands magasins. La procédure de faillite prévoyait que dès le placement sous administration judiciaire, un acquéreur pouvait négocier le rachat des meilleurs actifs de House of Fraser.

Mike Ashley, par ailleurs propriétaire du club de football Newcastle United, l'a emporté face à son rival Philip Day, un milliardaire qui détient la chaîne d'habillement Edinburg Woollen Mill. L'agence PA explique en outre que certains magasins House of Fraser vont devenir des enseignes Sports Direct. La chaîne de sport n'a pas une réputation très enviable concernant ses pratiques sociales, qui ont fait l'objet de vives critiques ces dernières années notamment sur les conditions de travail de ses salariés.

House of Fraser s'offre un peu de répit après avoir annoncé en début de matinée sa faillite. L'enseigne soulignait que ses discussions avec de potentiels investisseurs et ses principaux créanciers n'avaient pas abouti à une solution viable.