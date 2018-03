Saab souhaite associer l'industrie belge au programme de nouveaux navires anti-mines

Saab organise, tout au long de la semaine, une tournée industrielle en Belgique afin de rencontrer des entreprises actives dans l'industrie de haute technologie en matière de défense et d'activité maritime. "En tant que candidat pour le remplacement des chasseurs de mines de la marine belge et néerlandaise, Saab a l'intention de coopérer avec l'industrie locale pour offrir une solution en matière de chasseurs de mine, qui prévoit la construction, l'exploitation et l'entretien en Belgique", a indiqué le groupe dans un communiqué.

En s'adressant directement à l'industrie belge, Saab affirme avoir identifié des opportunités de "partenariat fiables" à intégrer dans la chaîne de valeur des chasseurs de mines visant à l'autonomie de maintenance et, par conséquent, à la protection des intérêts de sécurité de la Belgique pendant tout le cycle de vie des navires, qui s'étend sur plus de 40 ans. Durant cette visite de cinq jours, les spécialistes de Saab dans les domaines de l'architecture et de l'assemblage naval, des logiciels et de la communication rencontreront différentes entreprises actives dans la construction navale, la conception, l'assemblage maritime, le matériel informatique et maritimes dans les trois Régions belges.

Saab revendique une "expertise reconnue" dans le domaine des navires composites à faible signature et met en avant ses avantages en termes de sécurité d'exploitation et de réduction des coûts du cycle de vie, comme le confirment les nombreux essais de matériaux et plus de 40 ans de service. Saab étudie dès lors la possibilité d'assembler les navires en Belgique et de développer des partenariats à long terme avec des entreprises belges compétentes. "S'associer avec des acteurs industriels belges actifs dans le domaine des matériaux composites garantirait également la fabrication en Belgique et apporterait un potentiel de développement important au niveau local", assure le groupe suédois. Le conseil de ministres a approuvé fin janvier le remplacement des actuels chasseurs de mines tripartites (CMT) de la Marine, des bâtiments construits dans les années 1980-1990, par une nouvelle classe de navires de lutte contre les mines (MCM, en jargon), un programme qui sera sans doute mené en collaboration avec les Pays-Bas.

Ce projet d'acquisition de matériel concerne six navires pour la Composante Marine. Ces nouveaux navires remplaceront à la fois les cinq chasseurs de mines actuels et le navire de commandement et de soutien logistique Godetia. En novembre 2016, le ministre de la Défense, Steven Vandeput, et son homologue néerlandaise de l'époque, Jeanine Hennis-Plasschaert, avaient signé une "lettre d'intention" (LoI) en vue de l'acquisition en commun, mais sans précédent, de quatre nouvelles frégates et de douze navires MCM, deux contrats d'un montant unitaire d'environ deux milliards d'euros. Un accord-cadre ("Memorandum of Understanding", MoU) devrait être signé au printemps, en vue d'une conclusion d'un contrat avant la fin de l'année.