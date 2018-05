Pierre-­Yves Jeholet proposera une réforme de l'écosystème des start-ups

En décembre dernier, le ministre déplorait un "micmac incompréhensible" dans les diverses structures wallones censées accompagner les start-­ups wallonnes du secteur numérique. Il est selon lui "temps de mettre de l'ordre et de clarifier le rôle respectif de chaque opérateur envers les start-­ups". Il compte désormais déposer "dans la quinzaine" un "projet de réforme de l'écosystème", inspiré de recommandations du conseil du numérique et d'opérateurs de terrain (Invests, incubateurs, hubs créatifs, Centres d'entreprise et d'innovation, etc.).

Il souhaite que chaque opérateur adopte la marque "Digital Wallonia" (en plus de son nom d'origine), pour constituer une identité commune facilitant la compréhension du paysage pour ses bénéficiaires. Les différents opérateurs seront regroupés au sein de trois zones géographiques, et chaque zone se verra attribuer une ou plusieurs spécialisations. Un "pool d'experts numériques" sera aussi mis à la disposition des opérateurs de terrain. Enfin, le rôle de chaque opérateur sera défini selon le cycle de vie des start­-ups.