Nethys souligne que VOO n'est pas à vendre

"Le Conseil d'Administration de Nethys, réuni le 30 mars dernier, a pris connaissance des différentes marques d'intérêt exprimées par Orange ou encore Télénet, relayées par voie de presse, à l'égard des actifs de l'opérateur télécom VOO", stipule une déclaration signée par le président du CA Pierre Meyers et l'administrateur-délégué Stéphane Moreau. Tous deux insistent sur le fait que le Conseil d'Administration a "à nouveau, unanimement exprimé sa position quant au fait que VOO n'est pas à vendre", lors de cette réunion fin mars.

Le groupe Orange a émis le souhait, dans une lettre adressée à Stéphane Moreau le 26 mars, de présenter "une offre chiffrée" pour un rapprochement des activités télécoms et médias. "Nous considérons que les atouts respectifs de nos deux groupes, leurs ambitions en Wallonie et leur complémentarité offrent une opportunité unique de combiner nos forces pour donner naissance à un acteur majeur au sud du pays et contribuer au développement numérique de la région", avaient écrit Michaël Trabbia, CEO d'Orange Belgique, et Gervais Pellissier, directeur général délégué en charge de la zone Europe pour Orange Groupe.