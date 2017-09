Les patrons demandent l'application "sans délais" du CETA

"Dès aujourd'hui, nos petites et grandes entreprises bénéficieront d'avantages commerciaux inédits: élimination de 98% des lignes tarifaires bilatérales; un accès accru au marché canadien des services; la possibilité de participer aux offres publiques canadiennes au niveau fédéral, provincial et local ou encore la réduction des barrières techniques au commerce. Cet accord, dit de nouvelle génération, facilite donc considérablement le commerce transatlantique et crée de nouvelles opportunités pour nos exportateurs et importateurs sur le marché nord-américain", ont notamment souligné La FEB, l'UWE, BECI, l'Aved (employeurs germanophones), Unizo, le Boerenbond et le Voka.

"La conclusion d'accords de libre-échange par l'Union européenne est fondamentale pour notre économie ouverte qui dépend à plus de 80% du commerce extérieur. Le CETA est un accord économique ambitieux et équilibré qui s'inscrit pleinement dans cette logique d'ouverture commerciale régulée au bénéfice de nos entreprises et de nos citoyens", ont ajouté les fédérations patronales en apportant leur soutien à la Commission européenne "dans sa poursuite d'une politique commerciale ambitieuse favorisant la réciprocité avec nos partenaires internationaux et fondée sur la saine concurrence."