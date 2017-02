Les 10 grandes tendances dans le monde du travail aujourd'hui

Sodexo, leader mondial des Services de Qualité de Vie, a publié un rapport mondial sur les tendances au travail. Les lieux de travail évoluent avec les nouvelles générations, laissant place à de nouvelles méthodes : individualisme, inclusion, apparition de robots... Un nouvel environnement impactant autant les salariés que les employeurs à travers le monde.

Le rapport s'est concentré sur différents secteurs, générations et pays afin de fournir une vision globale de l'évolution du monde du travail aujourd'hui. Sylvia Metayer, Directrice Générale Entreprises au niveau mondial de Sodexo, assure qu'"il est fondamental pour les chefs d'entreprise de repérer les tendances de fond qui portent le changement, d'en évaluer la portée et de chercher systématiquement à les devancer, sans se contenter de les suivre."

Voici donc les dix tendances actuelles :

1. L'agilité en entreprise : L'agilité, ce subtil mélange de rapidité et de stabilité, est le dernier Graal des chefs d'entreprise. L'objectif : favoriser la flexibilité de leurs collaborateurs, grâce au recours à des disciplines tel que la méditation, afin de suivre la transformation des organisations, devenues elles-mêmes plus agiles. "La méditation est une discipline qui s'avère utile ", affirme Sodexo. Cette pratique permet aux travailleurs de ne pas se sentir dépassés par la surcharge d'informations et de responsabilités.

2. Le décloisonnement : L'évolution la plus récente de l'espace de travail collaboratif est la généralisation du co-working à tous les échelons. Les entreprises n'organisent plus seulement le partage de l'espace et des ressources, mais décloisonnent les interactions, afin de favoriser la transversalité et l'alliance des forces pour répondre à des problématiques complexes et générer de nouvelles idées.

3.Travailleurs sans frontières : L'ampleur des déplacements de travailleurs, que ce soit dans les pays émergents ou les pays développés, offre de nouvelles opportunités pour créer un leadership inclusif, en évaluant les besoins, les compétences et la réussite de l'intégration culturelle, afin de favoriser le sentiment d'appartenance. L'immigration peut devenir ainsi une opportunité pour les entreprises.

4. Robots nouvelle génération : Les robots sont présents dans le monde de l'entreprise depuis des années et les progrès de l'intelligence artificielle ont conduit les organisations à leur déléguer des tâches auparavant confiées à l'homme. L'actuel débat porte sur les succès de la robotique, en particulier dans l'accomplissement de tâches en interaction avec des êtres humains : "Les travailleurs du monde entier doivent savoir comment partager l'espace avec leurs nouveaux collègues et les entreprises intelligentes seront celles qui accueillent le changement ", déclare le rapport. Les travailleurs ne doivent pas se sentir inquiets, les robots, une fois bien compris, "rendront la vie plus facile et amélioreront la productivité ".

5. Le transfert intergénérationnel de compétences : L'allongement de l'espérance de vie et du parcours professionnel amène les entreprises à repenser les modèles hiérarchiques traditionnels d'échange de compétences. Des transferts réciproques se mettent en place entre générations, faisant émerger une nouvelle culture du développement personnel. Selon Sodexo, l'apprentissage rassemble les gens dans le milieu du travail et les emmène vers un but commun, les séniors et les plus jeunes peuvent donc apprendre les uns des autres.

6. Le Personal Branding au travail : Aujourd'hui, la création d'une "marque personnelle" suscite un vif intérêt, les employeurs cherchant à faire profiter l'entreprise de l'aura personnelle de leurs collaborateurs.

7. Repenser l'expérience au travail : les employés d'aujourd'hui attendent plus de leur employeur, les éléments de leur milieu de travail sont donc totalement repensés. Qu'il s'agisse de la gestion de l'espace, des nouvelles technologies du travail ou tout simplement des aménagements, le lien entre les collaborateurs et leur environnement est un facteur-clé d'épanouissement. Le design doit contribuer à améliorer cette interaction, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise.

8. L'Agenda 2030 du développement durable : Les Objectifs de Développement Durable (ODD) fixés pour 2030 par les Nations Unies mettent les entreprises face à la nécessité de collaborer entre elles, mais également avec les pouvoirs publics, pour servir une vision commune. L'adaptation des pratiques de ces sociétés aura une incidence sur les progrès accomplis dans la réalisation de ces ODD, mais aussi sur les aspirations de collaborateurs, en quête de changements positifs. Il en va donc aux entreprises de prendre le développement durable comme une responsabilité légitime, où les employés jouent également leur rôle.

9.Libérer le potentiel de la génération Y : pourquoi a-t-on besoin de mieux comprendre les "Millenials" ? Parce que la compréhension de cette génération permet de mieux saisir à quoi ressemblera l'entreprise de demain : "les employeurs profitant le plus de cette génération, peuvent en retirer la collaboration, la créativité et l'authenticité qu'ils apportent." Ils sont plus dans l'expérience. Carine De Strooper, responsable de Sodexo, raconte à La Libre : "Le travail est un moyen et pas une fin en soi. Il s'agit d'un élément parmi d'autres pour faire leur bonheur. Leur apport entre travail et vie privée est différent de celui des autres générations. Comme employeur, on se sent parfois démuni face à leurs attentes. C'est pour cela qu'il est important de les fréquenter, d'en accueillir dans l'entreprise."

10. Bien-être 3.0 : La notion actuelle de bien-être va plus loin que l'alternative "prévenir ou guérir" et fait du lieu de travail un catalyseur de santé pour les collaborateurs, leur famille et la société dans son ensemble.

Sylvia Metayer précise dans le communiqué de Sodexo : "Le monde évolue à vitesse grand V, et parfois même de façon contradictoire : local et mondial, traditionnel et moderne. Ces évolutions influent sur notre compréhension individuelle de la Qualité de Vie. Pour préserver l'équilibre et l'inclusion, les organisations doivent donc être encore plus attentives à la voix de l'individu. Une démarche non individualisée peut sembler plus simple, mais ne permettra pas, aujourd'hui ou demain, de mobiliser les collaborateurs ni d'améliorer leurs performances."