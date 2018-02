Le nombre d'e-commerçants belges en hausse de 18 %

L'attractivité du commerce en ligne ne se dément pas. C'est ce que démontre une nouvelle étude du cabinet de conseil Retis. Le nombre d'e-commerçants actifs en Belgique a progressé de 18 % en 2016 (derniers chiffres disponibles). Au total, Retis a recensé 3.065 commerces en ligne belges ayant une activité de pure players (non adossés à un commerce physique) spécialisés dans la vente de biens ou de services vers le marché des consommateurs (B to C). La répartition des e-commerçants suit plus ou moins la démographie du pays, avec 62 % d'acteurs flamands, 28 ...